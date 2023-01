Os avisos de Marcelo sobre justiça, militares da GNR condenados por tortura e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © Gerardo Santos/Global Imagens

Em dia da tradicional cerimónia de abertura do ano novo judicial, o Presidente da República avisou que a justiça, inserida num país que tem vindo a mudar, precisa também de o fazer. Num discurso em que deixou "cinco reflexões muito breves e diretas", Marcelo alertou que os valores "personalistas e humanistas" da Constituição "são irrenunciáveis e inegociáveis" e avisou contra "modismos".

Antes, o presidente da Assembleia da República, Santos Silva, tinha escolhido relevar a importâncias dos vários relatórios que chegam ao Parlamento, tanto sobre novas leis e a sua clareza, como sobre a atividade judicial e dos tribunais. Aproveitou a oportunidade para perguntar se não estará no momento de dar um passo em frente.

Os militares da GNR que estavam em julgamento por 32 crimes contra imigrantes no concelho de Odemira, foram condenados pelo Tribunal de Beja a penas de entre um ano e meio e seis anos de prisão. Só um foi sentenciado a prisão efetiva.

O presidente da câmara de Espinho foi detido no âmbito da Operação Vórtex, que investiga projetos imobiliários e o respetivo licenciamento, que envolvem interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros.

Joaquim Pinto Moreira, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e ex-autarca de Espinho, também foi alvo de buscas e diz-se pronto para cooperar com as autoridades, inclusivamente se lhe for levantada a imunidade parlamentar.

O Bloco de Esquerda quer ver revogado o benefício concedido pela ex-secretária de Estado do Turismo à empresa WOW, propriedade da The Fladgate Partnership, que vai agora administrar.

Sobre este caso, a ex-ministra Alexandra Leitão não teve dúvidas em afirmar, no programa "Princípio da Incerteza", que Rita Marques "decidiu violar frontalmente a lei" ao preparar-se para assumir funções numa empresa privada que tutelou recentemente.

O PS vai viabilizar, com uma abstenção, a comissão parlamentar de inquérito à TAP, depois da indemnização de meio milhão de euros a Alexandra Reis.

Três meses depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter manifestado "perplexidade" perante um pedido da Iniciativa Liberal sobre a Entidade da Transparência, um parecer elaborado pela deputada Alexandra Leitão dá razão aos liberais.

Num só dia, o Benfica garantiu a contratação de dois reforços vindos dos campeonatos do Norte da Europa: Tengstedt, um dinamarquês, chega da Noruega e Schjelderup, um norueguês, chega da Dinamarca.