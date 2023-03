Os bens essenciais com IVA zero, protestos paralisam Israel e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens (Arquivo)

Por TSF 27 Março, 2023 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cabaz de alimentos com isenção de IVA está fechado, faltando apenas a assinatura por parte do Governo, da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição e da Confederação dos Agricultores e Portugal.

António Lobo Xavier considera que a isenção de IVA que o Governo pretende aplicar ao cabaz de bens essenciais é uma boa medida e vai ter impacto nos bolsos portugueses. As medidas anunciadas, na sexta-feira, pelo Governo para fazer face ao aumento do custo de vida subiram a debate no programa da TSF e da CNN Portugal "O Princípio da Incerteza".

O Presidente de Israel pediu esta segunda-feira ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para "atuar com responsabilidade e coragem" e pôr fim "de imediato" ao processo legislativo da polémica reforma judicial que está a dividir o país.

Precisamente contra esta reforma judicial, está em marcha uma greve anunciada pelo líder da central sindical Histadrut.

Os EUA declararam-se, este domingo, "profundamente preocupados" com a situação em Israel, depois de o ministro da Defesa ter sido demitido após pedir a interrupção da polémica reforma judicial no país.

Por cá, a greve de professores ao último tempo de aulas, inicialmente marcada para começar esta segunda-feira, só começa afinal na quarta: o Governo exigiu que o pré-aviso fosse entregue com dez, e não cinco, dias úteis de antecedência.

Assinala-se esta segunda-feira o Dia Nacional do Dador de Sangue. Todos os dias são necessárias entre 1000 a 1100 unidades de sangue, sendo que cada uma tem cerca de 450 mililitros de sangue.

Um grupo de especialistas de diversas áreas alertou para a elevada carga em Portugal da infeção por vírus sincicial respiratório (RSV), que provoca bronquiolites, defendendo que é preciso definir um método preventivo universal para todas as crianças.

Por fim, a marcar a manhã está ainda o piloto Marc Márquez (Honda). O espanhol foi operado a uma fratura no polegar direito contraída domingo, no Grande Prémio de Portugal de Moto GP, num choque com Miguel Oliveira (Aprilia) e falha a próxima ronda do campeonato, na Argentina.