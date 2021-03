Por TSF 22 Março, 2021 • 10:29 Partilhar este artigo Facebook

O coronel Carlos Mouta Raposo, diretor do Museu do Ar, esteve na Manhã TSF com Fernando Alves, para falar sobre a importância da primeira travessia aérea entre Lisboa e o Funchal, que, há cem anos, serviu de teste para a histórica travessia aérea do Atlântico Sul.