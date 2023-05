Os desafios da UE segundo Marcelo, novas regras para fumar ao ar livre e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © Frederick Florin/AFP

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pelo discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. O Presidente da República analisou os grandes desafios da União Europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que Portugal é um país "europeísta", "seja qual for o Governo ou o primeiro-ministro". O chefe de Estado sublinhou que, apesar de ter os seus "problemas", Portugal é um país "muito estável" politicamente e "será sempre um país europeísta".

O Presidente da República anunciou ainda ter convidado a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para participar numa reunião do Conselho de Estado em junho.

Destaque também para as redes internacionais que compram crianças e forçam-nas a mendigar em Portugal.

Na ordem do dia estão ainda novas regras para fumar ao livre. A venda de tabaco em máquinas automáticas vai ser proibida em 2025 e ainda este ano será interdito fumar nos espaços ao ar livre junto de edifícios públicos como escolas, faculdades ou hospitais.

Já foi publicada em Diário da República o despacho de exoneração de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas João Galamba. O despacho publicado tem efeitos a 26 de abril de 2023, inclusive, dois dias antes do afastamento de Frederico Pinheiro ter sido tornado público pelo Ministério das Infraestruturas, com a mesma justificação.

Por fim, na Ucrânia, as forças armadas confirmaram que uma das brigadas russas que tentava tomar o controlo da cidade de Bakhmut deixou as suas posições, abandonando 500 soldados mortos.