Os efeitos do coronavírus: TAP reduz mil voos devido a quebra nas reservas

A TAP decidiu reduzir a capacidade em março e abril devido ao "forte abrandamento" nas reservas, em pleno surto de Covid-19, num total de mil voos, indicou esta quinta-feira a companhia aérea em comunicado.



"O volume de reservas para março e abril mostra, desde as últimas duas semanas, quebras significativas relativamente ao ano passado", lê-se na nota.



"Este forte abrandamento da procura faz com que a TAP tenha procedido ao cancelamento imediato de voos com menor procura, reduzindo a capacidade em 4% em março e 6% em abril, o que representa um total de cerca de 1.000 voos", explicou a transportadora.