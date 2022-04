Os eixos do Governo para travar os preços da energia, o fim do Autovaucher e outros destaques TSF

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Miguel A. Lopes/Lusa

A manhã informativa da TSF fica marcada pelo anúncio do Governo do conjunto de medidas de emergência para conter o impacto dos preços da energia no país, consequência da situação de guerra na Ucrânia, que acompanhámos ao minuto, mas que podem ser resumidos em quatro eixos:

O Autovoucher será substituído por descida do ISP, garantindo que os portugueses não pagam mais pelos combustíveis.

Tatiana Boshko viu o marido ser traído e levado, encontrou-o morto ao pé de russos. Um relato que espelha os abusos, torturas e assassinatos cometidos pelo exército russo um pouco por toda a Ucrânia, numa reportagem TSF para ler aqui:

As Forças Armadas russas reivindicaram esta manhã a destruição de sistemas de mísseis de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia, além de instalações militares no leste e sul do país.

Josep Borrell disse que pretende discutir como a UE "pode apoiar melhor o povo ucraniano, no dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia se reúnem, no Luxemburgo. São expectáveis mais sanções.

Pelo menos 183 crianças morreram e 342 ficaram feridas na Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo os dados atualizados esta segunda-feira pela responsável dos Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova.

Pode ao longo de todo o dia acompanhar aqui a evolução da Guerra na Ucrânia ao minuto:

Marine Le Pen e Emmanuel Macron vão disputar a segunda volta das presidenciais em França. Enquanto o Presidente recandidato promete "unir convições e sensibilidades", a candidata da União Nacional disse querer ser Presidente de todos os franceses, apelando ao voto à direita e à esquerda.

Os candidatos comunistas, ecologista e socialista apelaram ao voto em Macron na segunda volta e o candidato de esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, terceiro classificado na primeira volta, foi mais longe, pedindo aos apoiantes para não darem "um único voto a Marine Le Pen".

A TAP teve um prejuízo de quase 1.600 milhões de euros em 2021, apesar do aumento do número de passageiros transportados e das receitas relativamente ao ano anterior.

Portugal continental está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, que poderá ser acompanhada por trovoadas e queda de granizo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).