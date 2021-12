Os feriados, as pontes e os fins de semana alargados. Saiba com o que pode contar em 2022

Por TSF 27 Dezembro, 2021 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

As restrições devido à Covid-19 têm obrigado a alterar muitos dos planos de férias e viagens, tanto em Portugal como para o estrangeiro. Ainda assim, e mesmo com medidas de contenção, 2022 traz algumas hipóteses para para aproveitar os feriados e juntar aos 22 dias de férias mais alguns de descanso. O ano começa com o habitual feriado a 1 de janeiro que, desta vez, calha a um sábado. Mas a primeira semana do ano traz novidades, será a segunda semana de contenção anunciada pelo Governo. Além do teletrabalho obrigatório, o início do segundo período do ano letivo escolar foi adiado para 10 de janeiro.

Perspetivando um alívio das restrições causadas pela Covid-19, existem várias possibilidades de aproveitar várias pausas do trabalho durante o próximo ano. Durante 2022, esperam-se cinco pontes e quatro fins de semana alargados (cinco, caso viva num concelho cujo feriado municipal seja o São João). Saiba quais, na lista abaixo.

Fins de semana alargados:

15-16-17 de abril - A Sexta-Feira Santa marca o primeiro fim de semana alargado de 2022, permitindo que, na quinta-feira, se diga um "até já" ao trabalho até à próxima segunda-feira.

23-24-25 de abril - No mesmo mês, o Dia da Liberdade, marcado para uma segunda-feira, concede aos portugueses mais um fim de semana prolongado.

10-11-12-(13) de junho - Durante o segundo fim de semana de junho, o Dia de Portugal permite mais um dia de descanso. Para os lisboetas, pode dar um fim de semana de quatro dias, visto que o dia de Santo António será na quarta-feira seguinte.

24-25-26 de junho - Nos concelhos cujo feriado municipal seja o São João, marcado para uma sexta-feira, existe mais uma possibilidade de alargar o descanso.

13-14-15 de agosto - O feriado da Assunção de Nossa Senhora será numa sexta-feira e é também a última possibilidade de aproveitar um fim de semana prolongado em 2022.

Pontes:

26-27-28 de fevereiro e 1 de março - O feriado de Carnaval é facultativo, mas caso o Governo conceda o feriado aos funcionários públicos, existe a primeira possibilidade ponte do ano. Se a resposta for afirmativa, o feriado a uma terça-feira pode permitir quatro dias de descanso.

16-17-18-19 de junho - O feriado do Corpo de Deus será numa quinta-feira, como é habitual, o que deixa a possibilidade de ponte durante esse período.

29-30-31 de outubro e 1 de novembro - O Dia de Todos os Santos calha a uma terça-feira, o que permite uma ponte de quatro dias, aproveitando o fim de semana e a segunda-feira anterior.

1-2-3-4 de dezembro - Em 2022, o dia da Restauração da Independência, marcado para uma quinta-feira, deixa a possibilidade de os portugueses apenas voltarem ao trabalho no dia 5 de dezembro.

8-9-10-11 de dezembro - Tal como na semana anterior, o feriado de quinta-feira deixa aberta a janela de ponte para um regresso ao trabalho quatro dias depois.

Feriados:

- 1 de janeiro - Dia de Ano Novo (sábado);

- 1 de março - Carnaval (terça-feira);

- 15 de abril - Sexta-Feira Santa (sexta-feira);

- 17 de abril - Páscoa (domingo);

- 25 de abril - Dia da Liberdade (segunda-feira);

- 1 de maio - Dia do Trabalhador (domingo);

- 10 de junho - Dia de Portugal (sexta-feira);

- 13 de junho - Dia de Santo António (segunda-feira, apenas em concelhos cujo seja o feriado municipal, como Lisboa);

- 16 de junho - Corpo de Deus (quinta-feira);

- 24 de junho - Dia de São João (sexta-feira, apenas em concelhos cujo seja o feriado municipal, como Porto e Braga);

- 15 de agosto - Assunção de Nossa Senhora (segunda-feira);

- 5 de outubro - Implantação da República (quarta-feira);

- 1 de novembro - Dia de Todos os Santos (terça-feira);

- 1 de dezembro - Restauração da Independência (quinta-feira);

- 8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição (quinta-feira);

- 25 de dezembro - Natal (domingo)