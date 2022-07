Os incêndios que devastam o país, novo recorde de temperatura e outros destaques TSF

Incêndio em Ourém © Pedro Rocha/AFP

Continuamos a acompanhar ao minuto a situação dos incêndios em Portugal, com informação sobre os principais fogos ativos, entrevistas, declarações das autoridades responsáveis e detenções de suspeitos de fogo posto.

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o brigadeiro-general Duarte da Costa, recusa comparações com o ano de 2017. Depois de Pedrógão, muita coisa foi alterada na autoridade que gere a proteção civil nacional. As comunicações foram melhoradas, há maior capacidade de planeamento e mobilização de meios e resposta mais rápida.

Soube-se esta manhã que na quinta-feira a temperatura máxima atingiu um novo extremo para o mês de julho em Portugal Continental, com a estação meteorológica do Pinhão a registar 47 °C, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Consequência da onda de calor, também Espanha, França, Croácia, Grécia e Turquia enfrentam esta semana fogos que ameaçam florestas, casas e vidas.

Sem reuniões plenárias marcadas até 20 de julho, André Ventura surpreendeu, na tarde de quinta-feira, os grupos parlamentares com um pedido para "um debate de urgência" sobre os incêndios para o dia seguinte. Poucas horas antes, o Chega esteve reunido, em conferência de líderes, com os restantes partidos com assento parlamentar, mas o assunto ficou "na gaveta".

Marcelo Rebelo diz que a intensa agenda e as múltiplas declarações que faz - "todas intencionais" - têm como objetivo "picar o balão" e assim "controlar preventivamente a evolução dos acontecimentos.

