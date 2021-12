Os indultos do Presidente, o maior aumento dos preços em nove anos e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © LUSA

Com o aproximar do Natal aproxima-se também a já habitual concessão de indultos pelo Presidente da República, mas há quem defenda que o ato natalício devia acabar. É o caso do secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR), Vítor Ilharco, que diz não entender os critérios de Marcelo Rebelo de Sousa. Em declarações à TSF, o líder da APAR referiu que "O problema é que não há um psicólogo nas cadeias, alguém que possa analisar convictamente quais são os reclusos que estão preparados para uma segunda oportunidade".

Portugal não está a cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao número recomendado de psicólogos nas prisões. Carlos Filipe Saraiva, psicólogo clínico que trabalhou mais de dez anos no sistema prisional português, defende que Portugal está em "défice" nessa dimensão. Além disso, Carlos Filipe Saraiva defende que a figura do psicólogo clínico deveria estar contemplada no organograma da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O aumento dos preços atingiu o máximo em nove anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que esta terça-feira publicou a Síntese Económica de Conjuntura respeitante a novembro de 2021, o Índice de Preços no Consumidor (​​​​​​IPC) galgou quase um ponto percentual face ao mês de outubro, "verificando-se aumentos de preços na generalidade dos produtos mas em particular nos bens energéticos", sublinha o INE.

No Desporto, a manhã ficou marcada pelo chumbo da Liga de Clubes à repetição do B SAD-Benfica. Apenas Sporting e Académica votaram a favor, Braga e Académica abstiveram-se e os restantes clubes votaram contra. O principal objetivo da assembleia extraordinária da Liga foi a alteração do regulamento das competições, com a inclusão da norma 46 A, onde tem de existir um adiamento dos jogos sempre que uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis na ficha de jogo, incluindo um guarda-redes, aprovado pela maior parte dos clubes da Liga.

A revista do ano de Economia destaca a alta velocidade nas comunicações móveis com o 5G em Portugal, mas uma TAP que não consegue levantar voo dos balanços negativos. No mundo das empresas, dos bancos, do dinheiro e do trabalho houve um indicador que se destacou.

Durante a manhã de terça-feira, terminou a reunião do Governo. O Conselho de Ministros reuniu-se de forma extraordinária para discutir os próximos passos no combate à pandemia. O Primeiro-Ministro deverá falar ao país ao início da tarde para anunciar, entre outras medidas, o regresso antecipado ao teletrabalho obrigatório.