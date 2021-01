Os números arrasadores, os apelos para se fecharem as escolas e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

© Jack Guez/AFP

Nos assuntos que definiram esta manhã, em primeiro lugar, está o "número arrasador" avançado por Filinto Lima, no Fórum TSF. Segundo o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, esta quarta-feira fica marcada pelo aumento do número de casos de Covid-19. Filinto Lima revela: "Hoje, o número que tenho aqui à minha frente é arrasador. Temos mais 14.647 pessoas infetadas."

Ainda esta manhã, numa altura em que a pandemia se agrava no país, as mortes por Covid-19 apenas explicam metade das mortes em excesso da última semana. Pelas contas da TSF, entre 11 e 17 de janeiro, os boletins da DGS sobre a pandemia revelam que faleceram 1.058 pessoas, ou seja, cerca de metade do excesso de mortalidade.

Destaque também para a nova variante britânica do vírus, mais contagiosa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a nova estirpe foi detetada, na semana passada, em 60 países e territórios.

No Benfica, os casos de Covid-19 continuam a aumentar. Há mais dois casos no plantel. O clube anunciou esta quarta-feira que Otamendi e Nuno Tavares testaram positivo à Covid-19.

Por último, ainda esta manhã, no Fórum TSF, o bastonário da Ordem dos Médicos diz que é preciso um confinamento mais apertado, com menos exceções e a realização de rastreios em massa. Miguel Guimarães afirma que este é o momento da ciência, em que é preciso seguir as recomendações dos epidemiologistas, defendendo o encerramento das escolas.