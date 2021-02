Os números da vacinação, o adeus a Carmen Dolores e outros destaques da TSF

© André Kosters/Lusa

Há 199.571 pessoas que já concluíram o processo de vacinação - ou seja, receberam duas doses - em Portugal, uma percentagem de 2% da população. Os dados contam do recentíssimo relatório de vacinação que a Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, pela primeira vez, esta terça-feira. A distribuição deste documento, garante a DGS, passa a ser semanal. Está tudo aqui:

O dia fica marcado pelo adeus a mais uma atriz: Carmen Dolores. A também escritora morreu, esta terça-feira, aos 96 anos, depois de uma carreira que começou logo aos 12 anos no teatro radiofónico. O ator e encenador Carlos Avilez recordou-a, na TSF,como "uma grande atriz, uma grande senhora".

Esta terça-feira trouxe também boas notícias para quem tem o sonho de ser astronauta. A Agência Espacial Europeia está à procura 26 novos astronautas nos próximos 18 meses. As candidaturas arrancam a 31 de março e fecham a 28 de maio de 2021. O céu (não) é o limite.

Voltemos ao colocar os pés na Terra. Seguem-se meses, e até anos, de recuperação da pandemia de Covid-19 e, de olhos postos no futuro, o primeiro-ministro apela aos portugueses que dêem contributos para o Plano de Recuperação e Resiliência do Governo, que esta terça-feira foi colocado em consulta pública. O documento prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, correspondentes a um total de 13,9 mil milhões de euros de subvenções.

E, depois dos pés na Terra, olhos no relvado. O FC Porto volta, esta quarta-feira, a entrar em campo para competir na Liga dos Campeões e, no Dragão, vai ter a missão de medir forças com a Juventus de Cristiano Ronaldo. Sérgio Conceição já admitiu que o capitão da seleção nacional é o melhor do mundo, mas também avisou os italianos de que vão sentir "dificuldades" para saírem da Invicta com um resultado positivo.

Do lado italiano, Pirlo já escolheu quem quer levar a jogo. A lista de convocados do italiano não conta com Dybala ou Bonucci, mas há mais por onde escolher: