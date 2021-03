Os objetos que contam a "História da Covid-19" para memória futura

Por Rute Fonseca 30 Março, 2021 • 08:35 Partilhar este artigo Facebook

"A História da Covid-19" é o nome do projeto liderado pelo Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Entre o material que começou a ser recolhido há cerca de um ano, encontramos armações coloridas de viseiras criadas em impressoras 3D, com a proteção para os olhos em acetato; uma máscara transparente na zona dos lábios; em breve deverá chegar um ventilador ou uma das das primeiras válvulas 3D produzidas em Itália e que no início da pandemia estavam em falta nos hospitais italianos. Estes são alguns exemplos do material já recolhido por Rita Gaspar, curadora das coleções de Arqueologia, Etnografia e Antropologia biológica do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

"Em março, quando ficamos fechados em casa, pensei que tínhamos de registar este momento. É fundamental, e nós que trabalhamos em museus temos muita esta consciência: como é que depois nos vamos lembrar disto. O objetivo é registar e guardar este momento para que, no futuro, possamos voltar a ele com diferentes olhares", revela.

"A História da Covid-19" reúne material que chega de diversas fontes e de diferentes partes do mundo. "Temos, por exemplo, as viseiras produzidas na nossa universidade, recorrendo às impressoras 3D, houve uma recolha massiva de acetatos dentro das várias faculdades da universidade e, com estes materiais, logo em março, conseguimos ter uma grande distribuição de viseiras que estavam em falta". Rita Gaspar mostra também "uma máscara que foi oferecida pela embaixada da Coreia". "Conseguimos ver as diferentes tipologias de máscara e como são desenvolvidas nos diferentes locais", aponta. "Temos também uma máscara que chegou dos EUA e que tem a particularidade de ter um visor transparente, que permite ver o sorriso e a comunicação. Esta máscara pode ser usada, por exemplo, pela comunidade surda."

Rita Gaspar conta que são muitas as histórias, desafios e particularidades a registar e assim também é possível perceber de que forma as empresas se readaptaram. "Temos uma máscara totalmente em plástico, transparente e é curiosa porque foi produzida por uma empresa da região Oeste que trabalha com moldes e, de um momento para o outro, começou a produzir estas máscaras que também são ótimas para a comunicação. Temos ainda esta outra máscara, uma das primeiras homologadas, e é interessante perceber que estas primeiras máscaras tiveram que ultrapassar várias dificuldades. Este clip metálico não existia e chegaram a pensar que teriam que usar o clip dos sacos do pão", conta.

A recolha e registo de material vai muito além dos equipamentos de proteção individual. "Temos aqui dois testes rápidos, já realizados na campanha de testagem dentro da nossa comunidade, e todos os resultados vão estar associados a estes materiais. Também interessa registar todo o processo que envolve determinado material, também estamos a tentar ter o ventilador desenvolvido na nossa comunidade."

O Museu de História Natural e da Ciência fez questão de envolver todos os que fazem parte da Universidade do Porto, não só pelos trabalhos que desenvolveram, como pela forma como a viveram a pandemia. "Vamos incorporar um primeiro diário da pandemia, um aluno da universidade que registou os seus pensamentos e os do colega."

A recolha de material que vai ajudar a construir a história da Covid-19 não tem fronteiras. "Fizemos contactos com o grupo italiano que começou a fazer a impressão das primeiras válvulas 3D em falha nos hospitais italianos, contactamos também artesãs da América do Sul, que, como ficaram sem turistas, começaram a fazer máscaras com fibras vegetais."

Rita Gaspar, coordenadora deste projeto, sublinha que a história também espelha as dificuldades que surgiram no último ano. "Gostaríamos que esta coleção permitisse demonstrar o que é que aconteceu, não só as dificuldades, mas como foram ultrapassadas. De algum modo, estará sempre ligada ao desenvolvimento tecnológico... mas queremos perceber como é que nós, em Portugal, neste canto do mundo, conseguimos responder a esta questão global."

No futuro, a História da Covid-19 deverá dar origem a uma exposição. O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto continua à procura de material relacionado com a pandemia. Quem tiver registos ou objetos relacionados com o tema e quiser doá-los, pode contactar a universidade.

