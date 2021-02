"Os pais fazem uma ginástica entre o teletrabalho e os filhos." PCP quer apoios a 100%

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira © Tiago Petinga/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 17 Fevereiro, 2021 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de considerar "positivas" as medidas de apoio aos pais que o Governo leva esta quarta-feira aos parceiros sociais, propondo a troca entre o teletrabalho por um apoio pago pela Segurança Social, o PCP insiste num apoio pago a 100%.

"Se, por causa do pagamento a 66%, ou seja, a perda de salário, os pais acabam por deixar os filhos com os avós, os objetivos dificilmente podem ser alcançados", lembrou o líder da bancada do PCP.

João Oliveira sublinha que existe "um milhão de famílias em casa" e que os pais "têm de fazer uma ginástica quase impossível de combinar a assistência às crianças com o teletrabalho".

"É preciso que seja aprovado um verdadeiro regime de apoio às famílias", defende o líder parlamentar do PCP, que amanhã espera "abertura" por parte do PS "para a aprovação de algumas propostas" durante a apreciação parlamentar do decreto-lei com as medidas de apoio no estado de emergência decretado para conter a epidemia de Covid-19 e aos pais devido ao encerramento das escolas.

O PCP propõe, por exemplo, que quem está em teletrabalho possa optar pelo regime de assistência à família quando tem filhos a cargo.

Entre outras propostas que amanhã vão ser debatidas no Parlamento, o PCP sugere ainda a renovação de prestações sociais e o alargamento do apoio por assistência à família para filhos até aos 16 anos e também para os trabalhadores independentes.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19