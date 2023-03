Os pedidos de apoio após cheias em Lisboa, reações às saídas na TAP e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Três meses após as cheias em Lisboa, a TSF voltou a Alcântara, uma das zonas mais afetadas sempre que sobe o nível das águas, onde alguns comerciantes ainda fazem contas à vida. Até ao momento, a autarquia recebeu 151 pedidos de ajuda de famílias que ficaram com as casas danificadas e 76 empresas também se candidataram ao "Programa Recuperar +".

A manhã informativa da TSF fica também marcada pelas saídas da TAP. A comissão de trabalhadores da companhia aérea reconhece que as saídas da CEO Christine Ourmières-Widener e do presidente não-executivo Manuel Beja eram inevitáveis depois do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a saída de Alexandra Reis da companhia. Já o antigo presidente do conselho de administração da TAP não falou da sua substituição, mas admitiu que a saída de Alexandra Reis reflete problemas de governança na empresa.

Destaque também para António Guterres. O secretário-geral da ONU foi distinguido com o Prémio Europeu Carlos V, em Espanha, que reconhece os esforços desenvolvidos em prol do espírito europeu.

A GNR constituiu arguido um casal por exercer a atividade ilegal de creche residencial e por maus tratos a menores, em Santa Maria Feira, distrito de Aveiro.

Morreu Américo Duarte, o primeiro deputado eleito pela UDP, em 1975. Tinha 80 anos.

Em Marte, a sonda espacial da NASA Curiosity captou imagens de um pôr do sol. Segundo a agência espacial norte-americana, esta foi a "primeira vez" que os raios solares foram vistos com tanta clareza no planeta vermelho.

Por fim, a mais recente descoberta dos arqueólogos egípcios. Perto do templo de Dendera, a 500 quilómetros a sul do Cairo, foi desenterrada uma esfinge sorridente.