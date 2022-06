Os planos para a vacinação no outono e inverno, luto nacional por Paula Rego e outros destaques TSF

© Lusa

As autoridades de saúde apresentaram esta quarta-feira o plano de vacinação contra a Covid-19 e gripe para o próximo outono/inverno. A campanha de vacinação simultânea dá prioridade à proteção dos mais vulneráveis e arranca a 5 de setembro.

O dia fica marcado pela morte de Paula Rego, artista reconhecida em Portugal e no mundo. A TSF ouviu várias reações ao desaparecimento da pintora de 87 anos, que morreu em Londres, onde residia há várias décadas. O Governo decidiu decretar um dia de luto nacional, mas a data ainda não está definida.

Esta quarta-feira fica também marcada pelo desaparecimento de Pinto Monteiro, antigo procurador-geral da República.

O Governo já divulgou o plano para o dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Vários ministros vão assinalar o 10 de junho fora do país. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, António Costa, estarão em Londres.

O ano de 2021 foi marcado pela pandemia e as contas do Serviço Nacional de Saúde sofreram uma grande derrapagem. A previsão era de 89 milhões de euros, mas o défice alcançou 1,1 mil milhões, como revela relatório do Conselho das Finanças Públicas.

Os próximos dias vão ser quentes devido a uma massa de ar tropical que levará os termómetros a atingir os 40 ºC em várias regiões do território continental. A DGS elaborou uma lista com 11 recomendações para a população.

Em Angola, 45 anos depois do massacre de 27 de maio de 1977, o Governo de Luanda entregou os restos mortais das vítimas. Durante as cerimónias fúnebres, as famílias pediram mais dignidade.