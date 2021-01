Os poucos concelhos sem restrições, a subida do Rt e outros destaques da TSF

António Costa © Manuel de Almeida/Lusa

Mais uma semana de estado de emergência, mais um conjunto de regras para combater a pandemia. O primeiro-ministro, António Costa, deu esta quinta-feira conta do que se segue: está proibida a circulação entre concelhos no próximo fim de semana. Além desta proibição, há também um recolher obrigatório a cumprir a partir das 13h00 em todo o lado... menos em 25 municípios. Estão aqui:

Costa também admitiu, desde já, que as regras possam apertar durante a próxima semana. E não parece ser caso para menos. O índice de transmissibilidade do coronavírus é agora de 1,2 em Portugal, o que quer dizer que cada pessoa infetada está a gerar um caso e mais qualquer coisinha. Ou que cada dez pessoas infetadas estão a gerar outros 12 casos. É o famoso Rt.

Fora de questão está, para já, o fecho das escolas. O primeiro-ministro sublinha que há "um consenso entre os especialistas de que não se justifica prejudicar o ano letivo" e portanto o cenário de há quase um ano não deve repetir-se.

Mas o dia foi marcado por mais do que a Covid-19 e o combate que país lhe faz. A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, foi esta tarde à Assembleia da República explicar o que se passou no caso da nomeação do procurador europeu, José Guerra. Admitiu "dois erros", confessou que chegou a ponderar demitir-se, mas no fim garantiu: tem condições para continuar no Governo. E continua.

Com a noite a avançar e o sono a chegar, tenha desde já atenção: se esta sexta-feira vai para a estrada, há regras novas para cumprir, esteja ao volante ou em cima de uma trotineta elétrica. Falar ao telemóvel enquanto se conduz, além de continuar a ser errado, vai também sair mais caro a quem for apanhado. E a GNR, a PSP e a Polícia Marítima têm novas competências. Para que tudo continue sobre rodas, leia aqui: