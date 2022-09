Os poucos minutos em liberdade de Duarte Lima, buscas na Presidência do Conselho de Ministros e outros destaques TSF

Duarte Lima © Jorge Carmona/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 29 Setembro, 2022 • 21:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A liberdade de Duarte Lima durou poucos minutos. O ex-deputado estava, há três anos, a cumprir pena de prisão no âmbito do caso Homeland e a nova detenção relaciona-se com o processo do homicídio, no Brasil, em 2009, da portuguesa Rosalina Ribeiro.

A Polícia Judiciária esteve, esta quinta-feira, a fazer buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que não tem informações sobre as buscas na Presidência do Conselho de Ministros, nem teria que ter, e garantiu que tomará as medidas disciplinares que forem necessárias.

Quinta-feira também foi dia de Conselho de Ministros. O Governo decidiu não renovar a situação de alerta em Portugal Continental devido à pandemia de Covid-19 e aprovou a resolução "que promove a análise estratégica do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa", uma abordagem que envolve, além do aeroporto Humberto Delgado, a análise das localizações do Montijo, de Alcochete e da nova localização perto de Santarém.

O debate sobre política geral com o primeiro-ministro também esteve na ordem do dia. O PSD acusou o Governo de propor aos privados uma "estagnação de salários" para os próximos quatro anos, com o primeiro-ministro a recomendar "máxima cautela" para evitar uma espiral inflacionista de que "ninguém sabe sair".

Pela primeira vez, houve uma denúncia de um caso de assédio sexual no futebol português. Várias jogadoras da equipa de futebol feminino do Rio Ave acusam o antigo treinador de as ter assediado com mensagens íntimas. O Rio Ave reconheceu terem existido "comentários circunstanciais" de futebolistas da sua equipa feminina sobre "abordagens despropositadas" do treinador Miguel Afonso, mas que o assunto, a pedido das próprias, não teve seguimento. O Famalicão garantiu que "não tem conhecimento de nenhuma acusação ou denúncia às autoridades competentes".

Existe uma ameaça de Phishing a pairar nas caixas de correio eletrónico dos portugueses. O Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República alertou que "está em curso uma campanha criminosa de 'phishing', usando abusivamente a imagem da Autoridade Tributária (AT), dirigida a vítimas que sejam titulares de cartões bancários.

Marta Temido saiu do Governo, mas não abandonou a política e o PS. Depois da passagem para o Parlamento, Marta Temido é agora candidata à concelhia dos socialistas de Lisboa, como número dois da lista.

Após há uns meses um grupo de investigadores ter lançado a DALL-E, uma ferramenta que a partir de palavras-chave consegue criar imagens estáticas, agora são os cientistas da Meta, a dona do Facebook, que apresentam novidades. Conheça a ferramenta que promete ser polémica: chama-se Make-a-Video e de uma frase simples consegue fabricar imagens animadas.