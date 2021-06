Os primeiros 100 dias do novo mandato de Marcelo e Portugal com o dobro dos casos ativos de Covid

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Paulo Cunha/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse há 100 dias para um mandato que tem ficado marcado por desencontros entre o Chefe de Estado e o Governo de António Costa. Depois de cinco anos de "cooperação institucional" entre Belém e São Bento, Marcelo promulga o alargamento dos apoios sociais e dá vários sinais de discordância com a gestão do Executivo do processo de desconfinamento do país. Veja a análise TSF.

Com 42% da população portuguesa com a primeira dose da vacina e 25% com a segunda, Portugal tem esta quinta-feira mais do dobro de casos ativos de Covid-19 e quase o triplo da média diária de novos casos em comparação com aquilo que acontecia há exatamente um ano. No entanto, apesar de muito mais infeções, a mortalidade está incomparavelmente mais baixa.

As buscas para encontrar o menino com menos de três anos que se mantém desaparecido desde quarta-feira em Proença-a-Velha, Castelo Branco, foram reforçadas e mobilizavam às 07h30 cerca de três dezenas de efetivos, drones e equipas cinotécnicas.

A Seleção Nacional treinou esta quinta-feira de manhã em Budapeste, antes de partir à tarde para Munique, onde, este sábado, vai defrontar a Alemanha, no segundo encontro a contar para a fase de grupos do Euro 2020. Nos testes feitos ao abrigo do protocolo da UEFA, todos tiveram resultado negativos, de acordo com fonte oficial da FPF.

Bruno Fernandes falou esta manhã aos jornalistas, em antevisão ao Portugal - Alemanha, partida disputada no sábado em Munique. A seleção alemã ainda não pontuou e Portugal já conta três pontos no Europeu, mas Bruno Fernandes desfaz equívocos: nada é garantido. "O que espero da Alemanha é uma seleção atenta a ganhar, e o que espero de nós é uma seleção atenta a ganhar."

Os primeiros cheques da União Europeia no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência chegam a título de empréstimo e vão servir para colocar a funcionar o Banco Português de Fomento. O mapa dos pagamentos já foi fornecido por Bruxelas e mostram que o Banco público nacional de Fomento vai receber 700 milhões de euros ainda este ano para permitir a medida de capitalização da instituição bancária.

José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e bispo de Setúbal, defende que é necessário que o Rendimento Social de Inserção seja cada vez mais associado à requalificação das pessoas.