Os problemas nos aeroportos, CTT multados por incumprimento e outros destaques TSF

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, admitiu esta terça-feira que o aeroporto de Lisboa tenha de começar a recusar voos no próximo ano e assinala a necessidade de chegar a um consenso "alargado" para a construção de um novo aeroporto.

A decisão final sobre o novo aeroporto de Lisboa "é sempre do Governo" e a avaliação ambiental estratégica é apenas "um documento de apoio". Quem o disse foi o presidente do Instituto da Mobilidade de Transportes (IMT), Eduardo Feio, que tentou tirar as dúvidas aos deputados sobre a empresa estatal espanhola que ficará responsável pela avaliação ambiental do novo aeroporto, com os partidos a centrarem-se no passa-culpas pelo arrastar do processo.

Já a presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Tânia Cardoso Simões, disse no Parlamento que os constrangimentos que se têm verificado nos aeroportos, sobretudo em Lisboa, têm como razão principal a "falta de recursos humanos".

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou que aplicou uma coima única de cerca de 154 mil euros aos CTT relativa a 41 contraordenações por incumprimento de obrigações em matéria de serviço postal universal.

Em Portalegre, as urgências de Obstetrícia do hospital vão estar encerradas entre as 05h00 de quarta-feira e as 08h00 de sexta-feira, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA). Apesar do fecho das urgências, o serviço de Obstetrícia "vai estar a funcionar" porque vai estar um obstetra de serviço, acrescentou o porta-voz da ULSNA, Ilídio Pinto Cardoso.

No Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, as urgências de Ginecologia/Obstetrícia vão estar encerradas entre as 20h00 desta terça-feira e as 08h00 de quarta-feira, revelou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Na sequência dos incidentes no clássico entre o FC Porto e o Sporting, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, foi ilibado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Os dirigentes Vítor Baía e Rui Cerqueira foram condenados.

Do lado do Sporting, Frederico Varandas, e o porta-voz leonino, Miguel Braga, foram sancionados. Segundo a decisão, o presidente dos verdes e brancos vai pagar 2.040 euros de multa, enquanto Miguel Braga foi suspenso 60 dias e multado em 10.200 euros.

Vlad tem 8 anos e chegou a Portugal há dois meses, fugido da guerra. Foi no Clube Desportivo de Mafra que se reencontrou com o futebol. Contou à TSF que está a adorar o novo país e diz até que os professores e os treinadores são "mais bonzinhos" do que na Ucrânia.

Se não tem planos para esta terça-feira à noite, não se preocupe: há uma superlua para ver nos céus e é a primeira deste ano. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), uma superlua significa que "o instante de Lua cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Em termos temporais, isto significa que a diferença entre os instantes de Lua cheia e do perigeu é menor do que 1 dia e 8 horas".