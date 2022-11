Os protestos na China, a antevisão do duelo entre Portugal e Uruguai e outros destaques TSF

© Wu Hao/EPA

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira ficou marcada pelos protestos em Xangai contra as medidas de prevenção da Covid-19 impostas na China. Um jornalista da BBC foi "espancado e pontapeado pela polícia", antes de ser detido, algo que os Repórteres Sem Fronteiras consideraram "muito preocupante" e "ultrajante". Já a China disse que o repórter não se identificou como jornalista.

Por cá, o Governo não vai prolongar o período de exceção para os voos noturnos em Lisboa. A medida esteve em vigor durante seis semanas para que fosse trocado o sistema de gestão de tráfego aéreo por razões de segurança operacional. Durante este período, era possível aterrar em Lisboa entre a meia-noite e as 02h00 e entre as 05h00 e as 06h00.

Na ordem do dia está também o 25 de Novembro. No programa da TSF e CNN Portugal O Princípio da Incerteza, Lobo Xavier relembra que os militantes do CDS "passaram muita dificuldade para agirem livremente". Alexandra Leitão considera que só o 25 de Abril deve ser feriado e Pacheco Pereira critica a "falsificação do passado".

Destaque ainda para Augusto Santos Silva que está em Doha para assistir ao jogo entre Portugal e Uruguai esta tarde. O presidente da Assembleia da República assegurou que não há qualquer problema de relacionamento entre Portugal e o Catar, e salientou que todos os portugueses residentes naquele país asiático "podem estar tranquilos".

Santos Silva destacou também o prestígio do futebol português no mundo, considerando a modalidade uma das áreas que dá "mais projeção internacional" ao país, juntamente com a seleção nacional.

A seleção portuguesa de futebol defronta hoje o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H do Mundial2022, sendo que uma vitória garantirá já à equipa das quinas a qualificação para os oitavos de final da prova. O duelo entre Portugal e Uruguai tem relato na TSF.