Os rankings "desmotivadores", as escolas que inflacionam notas e outros destaques TSF

Entre os assuntos que definiram a manhã desta sexta-feira está o ranking das escolas, elaborado a partir dos resultados dos últimos exames nacionais. No Fórum TSF, o ministro da Educação desvalorizou, no entanto, esta listagem. Para Tiago Brandão Rodrigues, os rankings são "redutores e desmotivadores", porque "comparam realidades completamente" diferentes.

Destaque também para as escolas que inflacionam as notas dos alunos, permitindo que certos estudantes passem à frente no acesso ao ensino superior. Só nos últimos dois anos, foram instaurados mais de 60 processos disciplinares e sanções a escolas por esta prática.

Na ordem do dia está ainda a atualização, feita pela Direção-Geral da Saúde, das orientações que a restauração deve seguir, no âmbito da pandemia. Contrariamente às pretensões dos empresários, praticamente não há mudanças. Saiba, por exemplo, que só quem vive na mesma casa deve sentar-se a menos de 2 metros num restaurante.

A TSF e o DN, no programa "Em Alta Voz" desta semana, entrevistaram o fundador do Bloco de Esquerda Fernando Rosas. O historiador fala de um PS "atraído ao centro" e de um PSD "em namoro" com a extrema-direita.

E ainda o resgate do concerto inédito com Sérgio Godinho e José Mário Branco, em São Pedro da Cova, no ano de 1977. A gravação deste concerto foi agora recuperada.