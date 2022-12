Os recados de Marcelo ao Governo, Zelensky nos EUA e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

A passos largos do Natal, o Presidente da República e o Governo trocaram, esta tarde, cumprimentos festivos. O executivo saiu de Belém com um embrulho de recados de Marcelo, que alerta para a necessidade de "estabilidade" em tempos de crise.

Mais cedo, o Presidente da República já tinha feito o retrato de um Portugal que tem sabido moderar-se num mundo que parece ter cada vez menos espaço para isso.

O dia fica marcado pela visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos para se encontra com Joe Biden. Numa curta troca de palavras transmitida em direto para todo o mundo, Biden elogiou os ucranianos por continuarem a "inspirar o mundo com a sua coragem, empenho e determinação".

Ao lado da Ucrânia, na Moldova, Lina e Viktor são dois de entre mais de uma centena de refugiados ucranianos que se preparam para viajar para Portugal. Fogem do conflito, mas também da precariedade.

Com milhões de norte-americanos a viajar pelos EUA país para celebrar o Natal, o país vai ser afetado por uma tempestade de inverno severa nos próximos dias.

O Ministério Público acusou a mãe da menina de 3 anos morta em junho em Setúbal, de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada, por omissão.

O ministro da Saúde garante que Portugal é "um dos melhores países do mundo para se nascer", afirmando que é preciso assegurar que as pessoas sabem onde podem encontrar os serviços de saúde abertos.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspendeu esta quarta-feira as negociações das ações da Sonaecom. Entretanto, a Sonae anunciou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre as ações não detidas da Sonaecom, com uma contrapartida de 2,50 euros por ação, o que corresponde a um prémio de 25% face à cotação de terça-feira.

O ator brasileiro Pedro Paulo Rangel morreu esta madrugada aos 74 anos. Estava internado desde 30 de novembro para tratar problemas pulmonares.

Já são conhecidos os dez candidatos a melhor golos do Mundial 2022 e o argentino Enzo Fernández, jogador do Benfica, está entre os nomeados.