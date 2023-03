Os riscos pós-Silicon Valley Bank, demissões no S. Francisco Xavier e outros destaques TSF

© Noah Berger/AFP

O assunto vai correndo o mundo, em especial o económico, e Portugal não é exceção: o que aconteceu para o Silicon Valley Bank ter falido? A TSF procurou respostas junto do economista Paulo Soares de Pinho, que afasta para já riscos para a banca portuguesa.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu ao caso com uma reafirmação da confiança no sistema bancário norte-americano e prometeu apertar as regras do país de forma a "ornar menos provável que este tipo de falência se repita".

Do lado europeu, as palavras de confianças chegaram também pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, que garante que há mais robustez do lado de cá do Atlântico.

O responsável pelas Finanças portuguesas negou também esta segunda-feira ter contactado escritórios de advogados já depois de ter anunciado a saída da presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, para sustentar juridicamente o despedimento por justa causa.

Os chefes de equipa de urgência de Medicina Interna do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, apresentaram a demissão em bloco: afirmam que a crise que o Serviço de Urgência Geral (SUG) vive "é antiga e tem vindo a agravar-se nos últimos anos".

Treze militares da Marinha recusaram embarcar no navio NRP Mondego, que está na Madeira, alegando que o próprio comandante "assumiu, perante a guarnição, que não se sentia confortável em largar com as limitações técnicas" do navio, entre as quais o facto de um motor e um gerador de energia elétrica estarem inoperacionais.

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu separar o processo Operação Lex em dois distintos, e vai apenas julgar alguns dos crimes imputados aos juízes Rui Rangel e Vaz das Neves e a Octávio Correia, José Santos Martins e José Veiga. Por outro lado, Luís Filipe Vieira, Fátima Galante, Fernando Tavares e Jorge Barroso serão julgados num tribunal de primeira instância.

Chocado com o que ouviu de Nélson Évora sobre Pedro Pablo Pichardo, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, rejeita na TSF ter comprado o processo de naturalização do recém-campeão europeu do triplo salto em pista coberta.

Com a reestruturação do SEF a ir a Conselho de Ministros a 6 de abril, e ficando depois o futuro da autoridade sujeito a um período de transição, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo alerta que estes prazos podem acabar por fazer com que, em plena Jornada Mundial da Juventude, Portugal tenha menos agentes nas fronteiras.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, quer angariar 300 milhões de dólares para distribuir por organizações de mulheres em países em crise.

A última noite foi de Óscares e "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor da noite. Conheça ou recorde aqui a lista de distinguidos: