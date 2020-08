"Os trabalhadores do turismo não têm formação adequada para tratar de idosos"

O responsável pela FESAHT defende que o que o setor precisa é que o Governo reabra os hotéis © André Vidigal/Global Imagens

A Federação de Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo (FESAHT) classifica de anedota a proposta do primeiro-ministro de levar para o setor social os desempregados do turismo. Para António Costa, as pessoas que não têm emprego na área do turismo, uma das mais atingidas pela crise gerada pela pandemia, podem ser reconvertidos, com a formação necessária, em trabalhadores do setor social. Perante esta declaração, o dirigente da FESAHT, Francisco Figueiredo, não esconde a indignação.

"Os trabalhadores do setor do turismo não têm formação adequada para tratar de idosos, da sua higiene pessoal e conforto. Nem têm vocação para isso, é uma completa anedota. A proposta do primeiro-ministro não tem qualquer sentido, ele não conhece os trabalhadores do setor, a sua formação na área do turismo", explicou à TSF Francisco Figueiredo.

O responsável pela FESAHT defende que o que o setor precisa é que o Governo reabra os hotéis e reponha os direitos dos trabalhadores.

"O que o Governo devia fazer era exigir aos patrões, através da Autoridade para as Condições de Trabalho, a reabertura das empresas para que não andem aqui a falsificar dados para irem aos apoios do Estado. Depois é preciso repôr os direitos dos trabalhadores porque foram muito penalizados no corte de prémios, férias forçadas, bancos de horas, etc.", acrescentou o dirigente.