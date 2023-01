"Os valores escandalosos" do altar-palco, decretados serviços mínimos para greve na educação e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 27 Janeiro, 2023 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segadães Tavares é um dos engenheiros responsáveis pela pala do Pavilhão de Portugal, na Expo'98 e, perante a polémica em torno do palco-altar para a Jornada Mundial da Juventude, defende que há alterações a fazer. Há soluções mais simples e baratas, até porque os valores que se discutem "são escandalosos".

O presidente da Assembleia da República, Santos Silva, não vê por seu lado qualquer "contestação social" à organização do evento. Aliás, nota até "um grande júbilo em todo o país".

Do Vaticano chegou esta sexta-feira uma garantia: a responsabilidade pelos custos é da "organização local", já que não houve da parte da Santa Sé qualquer decisão sobre a construção e custo.

O Tribunal Arbitral decretou, esta sexta-feira, serviços mínimos a cumprir nas escolas perante a greve convocada pelo S.TO.P. As regras incluem a garantia de refeições e vigilância dos alunos, mas também de oferta educativa para crianças e jovens com caminhos alternativos de escolaridade.

Perante esta decisão, o coordenador do sindicato afirma que o direito à greve "está a ser posto em causa".

Entretanto, foi agendada para a próxima semana uma nova ronda negocial entre ministério e sindicatos da educação.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil defende que o ministro das Infraestruturas João Galamba "não está preparado" para lidar com o dossier da TAP. Esta tarde, denuncia, o governante abandonou uma reunião depois de a ter dado como terminada unilateralmente.

Com o Governo a retomar o périplo pelos vários territórios do país - e já depois de ter sido realizado um Conselho de Ministros em Castelo Branco - o líder do PSD, Luís Montenegro, acusa o executivo de andar a gastar dinheiro público e europeu enquanto inaugura "placas" em vez de obras.

A defesa de Francisco Louçã quer a penalização de Pedro Frazão, deputado e vice-presidente do Chega, depois do atraso de mais de um mês na publicação do desmentido ordenado pelo tribunal. O valor que o deputado poderá ter de pagar é de 3700 euros.

Uma equipa de escavação egípcia descobriu um sarcófago intacto que continha uma múmia coberta de folhas de ouro, num poço com 15 metros na região de Gisr el Mudir, na necrópole de Saqqara, localizada a sul do Cairo. As imagens estão abaixo: