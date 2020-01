Os vegetarianos são doentes, anémicos e chatos? O livro que desmonta todos os mitos

Sandra Silva © cortesia Sandra Silva/Direitos Reservados

Por Sara Beatriz Monteiro 28 Janeiro, 2020 • 07:50

Quanto mais se fala sobre alimentação vegetariana, mais são as dúvidas que surgem: "Será este estilo alimentar saudável? Por onde se deve começar? Que alimentos não podem faltar? E que produtos devem ser evitados? Vou estar sempre a comer a mesma coisa?" Foi para responder a questões como estas que a nutricionista Sandra Silva decidiu escrever o livro "O Vegetariano", uma obra com o mesmo nome do blogue que criou há quatro anos e que é já uma referência no que diz respeito à divulgação de informação sobre vegetarianismo baseada na evidência científica.

São mais de duzentas páginas coloridas, cheias de gráficos, imagens e tabelas para reunir num só espaço toda a informação espalhada pela web. "Senti a necessidade de reunir num local só todas as informações que considero importantes sobre alimentação vegetariana, porque existe muita informação na internet, mas está, de certa forma, dispersa e há sempre mais dicas práticas que estão em falta", começa por explicar a nutricionista à TSF.

A jornalista Sara Beatriz Monteiro esteve à conversa com a nutricionista Sandra Silva 00:00 00:00

Basta entrar em qualquer livraria do país para encontrar dezenas de livros portugueses sobre vegetarianismo, mas nenhum explica com base na ciência como ter uma alimentação saudável, saborosa e descomplicada. "Os livros que nós encontramos relacionados com a alimentação vegetariana são, essencialmente, livros de receitas, que fazem muita falta, mas depois as pessoas não sabem como é que vão realizar essas receitas no seu dia-a-dia, o que é que vão comer para o pequeno-almoço, para os lanches, nas refeições, que quantidades é que são adequadas, a que alimentos devem dar preferência e que alimentos é que devem evitar", garante Sandra Silva.

Quem segue a nutricionista nas redes sociais está habituado a encontrar publicações que desmontam mitos, estereótipos e preconceitos sobre o vegetarianismo, um padrão que Sandra Silva transporta para o seu primeiro livro: "Há muito a ideia de que a alimentação vegetariana se baseia em alimentos estranhos, caros, fora da nossa cultura, que é difícil comer no dia-a-dia, que é difícil obter os nutrientes necessários, ter energia, ter uma alimentação saborosa que não contenha carne ou alimentos de origem animal. Mas o livro vem mostrar que não."

Apesar de se falar cada vez mais de estilos alimentares alternativos, a coautora de vários manuais da Direção-Geral de Saúde como a obra "Linhas de Orientação para uma Alimentação Vegetariana Saudável" acredita que há ainda muita desinformação alimentada tanto pelas redes sociais como pelos próprios órgãos de comunicação social, que partem de exemplos isolados de dietas mal orientadas para conclusões generalizadas.

"É muito importante tentar perceber o que se passou. Não ler apenas os títulos, tentar perceber a notícia e o que realmente aconteceu, de que forma é que estava a alimentação, se existiu suplementação. Não podemos ver um caso de uma alimentação que não foi bem cuidada e, a partir daí, assumir que toda esta alimentação não é saudável. Se o fizéssemos desta forma, todas as pessoas que não têm uma alimentação vegetariana e que têm problemas de saúde seriam um exemplo claro de que uma alimentação não vegetariana traz consequências para a saúde. E não podemos fazê-lo dessa forma", alerta.

Ainda assim, Sandra Silva admite que a alimentação vegetariana tem perigos associados se não for bem planeada: "Uma alimentação vegetariana não é necessariamente uma alimentação saudável. Estes riscos são comuns a todos os padrões alimentares. Em qualquer padrão alimentar pode haver défices e excessos. Mais do que termos uma alimentação vegetariana, devemos procurar ter uma alimentação vegetariana saudável, que seja nutricionalmente completa e que seja adequada também no sentido de não haver excessos nem défices", lembra.

Chegar aos vegetarianos, mas também aos curiosos que querem reduzir o consumo de carne e saber mais sobre alimentação saudável é o desejo de Sandra Silva. O livro chega às bancas esta terça-feira e tem lançamento marcado para as 18h30, na Fnac do Chiado, em Lisboa.