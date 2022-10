"Ótima notícia." Autarca de Loures saúda maior investimento nas Jornadas Mundiais da Juventude

Lisboa já começa a preparar-se para receber as Jornadas Mundiais da Juventude © Paulo Spranger/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Loures saudou, esta sexta-feira, o reforço de 20 milhões de euros para a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude que acontecem em 2023, entre Lisboa e o concelho lourense.

Em declarações à TSF, Ricardo Leão, considera que se trata de uma "ótima notícia" para a região para que o evento seja "importante para a afirmação do país, mas acima de tudo, de afirmação destes dois concelhos".

Ainda assim, o autarca de Loures mostra-se preocupado "não só naquilo que vai ser a Jornada Mundial da Juventude", mas também "naquilo que é o pós, e naquilo que aqui fica" como um parque verde do concelho.

O Governo estima gastar 36,5 milhões de euros na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJLisboa2023), que se realiza em Portugal em agosto de 2023, com a presença do Papa Francisco.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um reforço de 20 milhões de euros, mais IVA, para a organização da JMJ, segundo fonte do gabinete da ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

A realização da JMJLisboa2023 vai envolver "vários espaços da cidade de Lisboa - nos quais decorrerão eventos diários e uma programação diversificada -, nomeadamente Parque Tejo, Parque Eduardo VII, Terreiro do Paço, Alameda Dom Afonso Henriques e/ou Parque da Belavista", segundo a proposta, que elenca as várias tarefas da câmara nestes espaços, desde a recuperação do aterro sanitário de Beirolas aos palcos com área para bastidores.

A JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19.