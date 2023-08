© Miguel RIopa/AFP

O capelão do Hospital de Vila Nova de Gaia/Espinho, Albino Reis, esteve no estúdio da TSF para participar na emissão especial da via-sacra que se realizou no Parque Eduardo VII.

Missionário comboniano e antigo objetor de consciência, Albino Reis esteve acompanhado pelo jornalista Manuel Vilas Boas. A emissão foi coordenada por Fernando Alves.