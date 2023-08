Ouça a Emissão Especial TSF: os conselhos do papa aos jovens e a última pincelada no mural em Cascais

Papa Francisco © Marco Bertorello/AFP

O papa Francisco dedicou a manhã desta quinta-feira aos jovens. A TSF acompanhou o encontro do chefe da Igreja Católica com estudantes e refugiados da Universidade Católica, em Lisboa, onde Francisco deixou vários alertas. A guerra, a pobreza, as alterações climáticas, as migrações e o "contributo feminino" foram alguns dos destaques do discurso do chefe da Igreja Católica.

Depois, o papa seguiu para Cascais onde conversou com os jovens do projeto Scholas Occurentes, um programa educacional que criou ainda enquanto arcebispo de Buenos Aires.

Aqui, Francisco deu também a última pincelada num mural de 3,7km, que foi pintado por três mil pessoas ao longo dos últimos dois meses. O líder da Igreja Católica referiu-se a este mural como "Capela Sistina" e ofereceu às Scholas Occurrentes o quadro do "Bom Samaritano".

Conduzida por Fernando Alves, a Emissão Especial TSF contou ainda com o especialista em assuntos religiosos Manuel Vilas Boas, a teóloga Teresa Toldy e o diretor-executivo da Amnistia Internacional, Pedro Neto.