Ouça a emissão especial TSF: papa em Fátima e no Parque Tejo, em vigília com milhares de jovens

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 06 Agosto, 2023 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A emissão especial da TSF, coordenada por Fernando Alves, dividiu-se em duas partes no sábado. De manhã acompanhou o papa em Fátima, a rezar com jovens deficientes e reclusos na Capelinha das Aparições. No estúdio da TSF para participar na emissão especial que se realizou no Santuário de Fátima estiveram o padre José Frazão Correia e o padre António Martins, acompanhados pelo jornalista Manuel Vilas Boas.

JMJ Emissão Especial TSF com Fernando Alves - 5 de agosto, manha 00:00 00:00

À tarde o papa encontrou-se com milhares de jovens para uma vigília no Campo da Graça, em Lisboa. Em estúdio na TSF estiveram o padre Vítor Melícias, presidente da Confederação das Misericórdias, e frei Hermínio Araújo, teólogo e biblista, acompanhados pelo jornalista Manuel Vilas Boas.