Proteção Civil prevê "agravamento da precipitação" na região de Lisboa durante a noite

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil prevê que a ocorrência de "fenómenos extremos de vento", bem como um "agravamento da precipitação na região de Lisboa e Vale do Tejo" durante a noite.

"Desde as 00h00 até às 11h45, registámos 124 ocorrências, nomeadamente em Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. Foram envolvidos 346 operacionais e e 141 meios terrestres nestas operações", explica André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, durante o ponto de situação sobre a intempérie em Portugal.

A maioria das ocorrências tinha por base inundações e quedas de árvores, tendo sido registadas falhas na rede elétrica, principalmente em Braga e Viana do Castelo.

"Mantemos até dia 15 [quinta-feira] a ocorrência de precipitação forte e persistente", alerta. O vento e a agitação marítima também irão manter-se nos próximos dias, revela André Fernandes.

Ouça as declarações de André Fernandes.

"Para a noite desta segunda e madrugada de terça-feira, está previsto um agravamento da precipitação na região de Lisboa e Vale do Tejo", diz André Fernandes, avisando para a possibilidade da ocorrência de inundações.

André Fernandes pede que a população não se dirija à zona de costa, por causa da agitação marítima, e que se mantenha informada e siga as recomendações da Proteção Civil.

O comandante da Proteção Civil aconselha a população a "evitar linhas de água".

"Para já, não estão previstas situações gravosas, mas é expectável que o caudal dos rios suba", refere o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Não há qualquer via cortada por causa de inundações, mas André Fernandes afirma que isso pode acontecer durante a noite, aconselhando a população evitar circular em estradas alagadas.

André Fernandes aconselha condutores a não atravessar vias inundadas.

Desde as 16h00 e até às 07h00 desta segunda-feira, a Proteção Civil tinha registado 526 ocorrências relacionadas com a intempérie, a maioria no Norte do país.