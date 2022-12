Ourém vai receber primeiro centro de tratamento de feridos de guerra em Portugal

© Dimitar Dilkoff/AFP (arquivo)

A associação "Ukrainian Refugees UAPT" vai remodelar um antigo seminário em Ourém no primeiro centro de tratamento de feridos de guerra em Portugal. Em declarações à TSF, Ângelo Neto, um dos diretores da associação, explica que este é um projeto que envolve donativos e que representa um investimento de meio milhão de euros.

"Faz parte do projeto do ecossistema de continuidade que temos com a Leroy Merlin para um futuro próximo. O centro de refugiados em Ourém é o antigo seminário, que vamos reformar, e vai ser o primeiro centro para tratamento de feridos de guerra em Portugal no âmbito da parceria da Leroy Merlin, que vamos fazer com a CUF. As pessoas vão ser operadas cá e vão ter o recobro e a recuperação no nosso centro de Ourém. A nossa preocupação é não dar mais trabalho ou mais utentes para os hospitais públicos, por isso a parceria com a CUF neste momento", afirma.

Ouça aqui as declarações de Ângelo Neto à TSF 00:00 00:00

As obras, em parceria com o Leroy Merlin e a CUF, devem arrancar já em janeiro, esperando-se que fiquem concluídas no espaço de dois meses.

A "Ukrainian Refugees UAPT" foi fundada em fevereiro de 2022 e é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Portugal, que presta apoio a refugiados da guerra na Ucrânia, decorrente da invasão russa.

A guerra na Ucrânia causou pelo menos 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões de refugiados em países europeus, pelo que as Nações Unidas classificam esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.