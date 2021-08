Ouro para Pichardo, fim do autoagendamento exclusivo para jovens e outros destaques TSF

O atleta português Pedro Pablo Pichardo © LUSA

Mais uma medalha para Portugal. Pedro Pablo Pichardo conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com novo recorde nacional, elevando para quatro o número de medalhas obtidas por atletas portugueses, o melhor resultado de sempre. O atleta sublinha que o ouro olímpico é a melhor forma de prestar tributo a Portugal, pelo modo como o acolheu quando teve de sair de Cuba. "Este ouro tem um significado muito grande, pois é a única forma que tenho de agradecer ao país que me apoiou desde o primeiro dia. Agradecer com medalhas e bons resultados", desabafou, na conferência de imprensa no estádio olímpico.

Autoagendamento exclusivo para jovens de 16 e 17 anos termina na sexta-feira. Esta exclusividade chega ao fim às 23h59 de 6 de agosto. Esta modalidade de marcação abrangia apenas vagas disponíveis para 14 e 15 de agosto (fim de semana). Os adolescentes com 16 e 17 anos ainda se podem inscrever aqui.

Um surto de Covid-19 detetado na quarta-feira na Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova provocou uma morte e regista 127 casos ativos, disse à agência Lusa o presidente da Câmara local. Segundo o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, na quarta-feira, tinham sido detetados na Santa Casa da Misericórdia local, 110 casos positivos e registou-se a morte de uma pessoa que "estava infetada e ativa".

Caso de Ihor Homenyuk com cinco novos arguidos por omissão de auxílio. Há desenvolvimentos no caso que levou à morte de Ihor Homenyuk, o cidadão ucraniano que estava à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa, com cinco novos arguidos, todos seguranças, que terão recusado assistir o ucraniano depois das agressões em março de 2020. O Diário de Notícias avança ainda que quatro seguranças que contactaram com Homenyuk estão indiciados por exercício ilegal de segurança privada.

O advogado da família de Ihor Homeniuk, José Gaspar Schwalbach, ficou a conhecer pela comunicação social os desenvolvimentos do processo com cinco novos arguidos por omissão de auxílio. A família é assistente no processo, mas ainda não foi informada sobre a identidade dos arguidos.

"Exaustos física e psicologicamente", 800 migrantes aguardam ordem para desembarcar. Só no Ocean Viking estão 553 pessoas, 119 menores, e uma grávida já teve de ser retirada de emergência do navio para receber tratamento médico. Jana Ciernioch, da ONG SOS Mediterrâneo, proprietária do navio humanitário, diz que estão todos exaustos e em sofrimento. A responsável da SOS Mediterrâneo explica que tem havido um aumento muito preocupante de pessoas que partem da Líbia.