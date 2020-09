Outono chega esta terça-feira com chuva e trovoada

© Igor Martins/Global Imagens

O outono começa esta terça-feira com chuva e temperaturas máximas a variar entre os 19 e os 27 graus Celsius, segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio de outono ocorre esta terça-feira às 14h31 em Portugal continental (menos uma hora nos Açores).

A estação prolonga-se por 89 dias até ao próximo Solstício, que ocorre no dia 21 de dezembro às 10h02 (11h02 nos Açores), dando início ao inverno.

Para esta terça-feira estão previstas muita nebulosidade, precipitação intensa e trovoadas no Norte e Centro. Durante a manhã o vento será fraco, tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) a partir da tarde, e por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas no final do dia.

Já na região do Baixo Alentejo e Algarve o céu estará geralmente pouco nublado e o vento será fraco. Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte de Sines durante a manhã e aguaceiros no Alto Alentejo a partir do meio da tarde.

Tanto na Grande Lisboa como no Porto há possibilidade de ocorrência de períodos aguaceiros fracos e muita nebulosidade.

Na Madeira há possibilidade de ocorrência de precipitação dispersa a partir do meio da tarde e uma pequena subida de temperatura, e também nos Açores se preveem períodos de chuva fraca a partir da tarde, passando a aguaceiros fracos para a noite.

Em relação às temperaturas, as máximas vão variar entre os 19 graus Celsius - na Guarda - e os 27 - em Évora e Beja, enquanto as mínimas oscilam entre os 8 graus em Bragança e os 18 em Lisboa e Faro.