Outono começa esta quarta-feira com aguaceiros, trovoada e vento

Outono começa esta quarta-feira, pelas 20h21

Por Carolina Quaresma 22 Setembro, 2021 • 08:23

O início do outono, esta quarta-feira, será marcado por aguaceiros, nebulosidade, trovoada e vento, em especial na região Sul. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adianta que, durante a manhã, está prevista maior nebulosidade no Algarve e Alentejo, e aguaceiros frequentes acompanhados de trovoada no Algarve e em zonas montanhosas.

Nas regiões Norte e Centro, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, mas a partir do meio da manhã haverá períodos de maior nebulosidade e aguaceiros, "ocasionalmente acompanhados de trovoadas durante a tarde, em especial em zonas montanhosas".

O vento soprará de fraco a moderado em todas as regiões do país, exceto na serra de S. Mamede onde a intensidade prevista é de moderada a forte.

No Algarve e Baixo Alentejo vai verificar-se, ainda, uma pequena descida da temperatura máxima. Por outro lado, haverá uma subida da temperatura mínima em alguns locais. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 18 (na Guarda) e os 28 (em Évora, Beja, Lisboa e Santarém).

Devido à previsão de aguaceiros, que podem ser fortes e acompanhados de trovoada no continente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Beja e Faro, entre as 14h00 e as 18h00 desta quarta-feira.

Na Madeira, há previsão de aguaceiros fracos mais frequentes até ao final da manhã e no final do dia, nas vertentes norte e nas zonas montanhosas. Já nos Açores, os aguaceiros serão fracos e pouco frequentes, com períodos de céu muito nublado com boas abertas.

De acordo com Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio de outono começa esta quarta-feira às 20h21. Esta estação prolonga-se até ao dia 21 de dezembro às 15h59, dando início ao inverno.