Pacientes a recuperar em casa de Covid-19 passam a precisar apenas de um teste negativo

A diretora-geral da saúde na habitual conferência de imprensa diária © Tiago Petinga/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 25 Abril, 2020 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Graça Freitas anunciou este sábado, na habitual conferência de imprensa de atualização diária, que há mudanças na realização dos testes em pacientes com sintomas ligeiros. Os doentes ligeiros, que recuperaram em casa destes sintomas, têm indicação para fazer um único teste para comprovar um resultado negativo de Covid-19.

A diretora-geral da saúde explica que quem está em casa apresenta uma carga viral menor e que têm surgido artigos científicos nas últimas duas semanas que corroboram a eficácia da realização de apenas um teste para confirmar que as pessoas já não apresentam uma quantidade de vírus contagiosa. Passa então a ser necessário que já não possuam sintomas durante 14 dias. Perante um teste negativo, estes pacientes já não terão vírus com capacidade de se replicar, ou seja, de contaminar.

Para as pessoas em internamento, mantém-se o critério de dois testes negativos para a Covid-19 em dois dias diferentes (numa diferença de pelo menos 48 horas). Para os casos de isolamento e recuperação no domicílio, deve ser feito um teste após quarentena de 14 dias.

Para pessoas que apresentavam sintomas mais ligeiros, era a própria SNS 24 que requisitava os testes, e agora as pessoaspassam a ligar para a linha, são rastreadas, mas o pedido é encaminhado para o médico do centro de saúde para que verifique onde é mais rápido fazer as colheitas do material biológico (tal constitui uma alteração da norma 4 da DGS).

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS