Paços de Ferreira recupera movimento nas ruas após descida de infetados

Após várias semanas no nível máximo de risco de contágio, Paços de Ferreira recupera algum movimento nas ruas após ter diminuído a incidência de casos de Covid-19 no concelho, apesar de ainda apresentar um risco muito elevado.

Segundo a última atualização da incidência cumulativa a 14 dias (25 de novembro a 8 de dezembro), feita na segunda feira passada pela Direção Geral de Saúde, o concelho de Paços de Ferreira registava 703 casos por 100 mil habitantes.

Com a incidência em "queda livre" e o Natal cada vez mais próximo, o movimento de pessoas na rua recupera, ainda que com as devidas cautelas, naquele que foi dos primeiros concelhos do país, nesta segunda vaga, a ficar semi-confinado.

"Noto que há muito mais, quando vim na semana passada tinha muito menos gente", revela Serafim Ferreira Gomes que, com a mulher, Conceição, garantem tomar todos os cuidados para não contraírem o vírus Sars-Cov-2. "Acautelo-me sempre. Vou para os campos sempre com máscara. Lá ando sozinha mas no caminho ando sempre com máscara", revela Maria da Conceição. Ambos deslocaram-se à cidade para "receber a reforma" mas "gosto pouco de sair de casa, só em última necessidade, de resto ando por casa ou pelo campo".

Agora, Paços de Ferreira é o concelho do distrito do Porto com a mais baixa incidência de casos positivos do distrito do Porto. E o mérito, diz Abílio Matos, é do "comportamento das pessoas que interiorizaram a necessidade de cumprir as regras". À porta das Finanças, à espera para ser atendido, revela que adiou a ida àquele serviço no período mais crítico "e se calhar até vou pagar uma coima por causa disso. Não paguei o imposto de sele na altura em que isto estava mais perigoso e optei por vir agora".

O aumento de pessoas na rua a uma semana do Natal era expectável, diz o presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira mas Humberto Brito alerta que o perigo ainda não acabou. "É normal porque estamos próximos do Natal, propício à atividade de comércio mas sabemos que o perigo não está aí, o perigo está nos ajuntamentos familiares. As pessoas têm nas relações familiares uma forte componente, sabemos que faz parte da nossa tradição as pessoas juntarem as famílias quer no jantar da véspera de Natal, quer no Ano Novo, mas não o podem fazer este ano", apela Humberto Brito.

O autarca lembra que o concelho está muito próximo de voltar a descer no nível de risco de contágio e reforça os apelos para que se evite uma eventual terceira vaga.

O hospital de campanha, entretanto instalado em Paços de Ferreira, no antigo hospital da Misericórdia, vai continuar a funcionar para ajudar a aliviar a pressão sobre os hospitais da região norte, assim como os serviços de acompanhamento aos infetados e pessoas em isolamento.

