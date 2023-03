Padres afastados por suspeitas de abusos sexuais, greve dos médicos e outros destaques TSF

A Igreja da Misericórdia, no centro histórico de Angra do Heroísmo © Artur Machado/Global Imagens

O bispo de Angra do Heroísmo, nos Açores, decidiu esta quarta-feira afastar dois padres da diocese açoriana cujos nomes constam da lista de suspeitos de abusos sexuais de menores que foi entregue à Igreja Católica pela comissão independente.

Em Évora, a arquidiocese afastou cautelarmente um padre de funções e abriu uma investigação a uma denúncia de alegados abusos de menores pelo sacerdote em questão, na década de 1980, no Seminário Menor da cidade.

Os médicos iniciaram hoje uma greve de dois dias para exigir a valorização da carreira e das tabelas salariais, numa altura em que sindicatos e Governo estão em negociações, mas ainda sem acordo após várias reuniões inconclusivas. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro garante disponibilidade absoluta nas negociações com os médicos.

O deputado independente no parlamento dos Açores (ex-Chega) e um outro da Iniciativa Liberal (IL) romperam o acordo de incidência parlamentar feito com o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Apesar da recente crise política, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, prometeu estabilidade.

O líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, saudou o fim de qualquer solução de Governo que conte com o Chega. Já André Ventura acusou a IL de irresponsabilidade por ter rompido o acordo.

No dia Internacional da Mulher, a TSF assinala-o com a notícia de uma nova tendência que está a preocupar o Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão: há cada vez mais mulheres jovens entre os doentes e muitas são fumadoras passivas.

O dia também não foi indiferente para os sindicatos. A CGTP e UGT assinalam que ainda há muito a fazer para garantir paridade no mercado de trabalho.

O Presidente da República defende que neste dia internacional "cabe reconhecer o papel das mulheres na luta pelos seus direitos".

O Ministério Público decidiu indiciar o antigo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Lisboa, dois inspetores coordenadores e dois vigilantes de homicídio negligente num novo processo por vários crimes, incluindo omissão, sequestro e denegação de justiça no caso da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF do Aeroporto de Lisboa, em março de 2020.

A relação entre o Presidente da República e o primeiro-ministro "está ótima", garante António Costa, na véspera de Marcelo Rebelo de Sousa cumprir sete anos no Palácio de Belém, e numa altura em que a contestação social tem aumentado, nas ruas, contra as políticas do Governo.

Em Kiev, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ser de "importância crítica" prolongar o acordo de exportação de cereais entre a Ucrânia e a Rússia, lembrando que é vital para o abastecimento mundial de alimentos.

Grigory Yudin é um cientista político russo e um dos poucos críticos da guerra que se mantêm no país e em liberdade. O professor da Escola de Ciências Sociais e Económicas de Moscovo acredita que o presidente russo não tem linhas vermelhas.

O avançado espanhol do Gil Vicente Fran Navarro tem acordo para reforçar o FC Porto na próxima temporada. As negociações já duravam há alguns meses, mas está tudo acertado para vestir a camisola azul e branca no próximo verão, apurou a TSF.