Câmara de Lisboa suspende pagamento de estacionamento até final de fevereiro

Os fiscais da EMEL vão continuar a fiscalizar o espaço público

Por Cátia Carmo 24 Janeiro, 2021 • 19:12

O pagamento do estacionamento automóvel na via pública, em Lisboa, vai ser suspenso a partir da próxima segunda-feira, 25 de janeiro, e manter-se assim até ao último dia do próximo mês de fevereiro.

"Os residentes com dístico podem passar a estacionar gratuitamente em qualquer parque da EMEL. Todos os dísticos de residentes ou comerciantes ativos até 15 de janeiro, e que entretanto caducavam, veem a sua data de validade prolongada até ao dia 31 de março de 2021", pode ler-se no comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.

Apesar desta suspensão, os fiscais da EMEL vão continuar a fiscalizar o espaço público, mobilidade dos peões e cumprimento do código da estrada, punindo quem estacionar em passeios ou passadeiras.