Pagamento de passes de antigos combatente garantido em abril © João Girão/Global Imagens (arquivo)

Por Rúben Matos 30 Março, 2023 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os antigos combatentes vão continuar a contar com um passe gratuito no mês de abril. A ANTROP garante à TSF que "os operadores já forneceram os elementos pedidos pelo IMT", o que "significa que os pagamentos vão agora ser feitos".

Está assim garantido que os antigos combatentes vão poder continuar a utilizar os transportes públicos sem ter de pagar bilhete. Na semana passada, a ANTROP tinha deixado a ameaça de que as transportadoras poderiam começar a cobrar bilhete aos antigos combatentes a partir do próximo mês. A associação deu conta de que o Estado não pagava às empresas de transporte há 18 meses. Na semana passada, em declarações à TSF, o presidente da ANTROP descrevia uma "situação insustentável", pelo que a associação já tinha decidido suspender o desconto nos títulos sociais até que o governo regularizasse a situação. De acordo com o "Correio da Manhã", a dívida aos operadores de transporte situava-se entre os 5 e os 10 milhões de euros.

Na altura, contactado pela TSF, o Ministério da Defesa Nacional esclareceu que foram efetuados "todos os pagamentos às autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e do Porto".

Na nota, a tutela explicava que "relativamente aos pagamentos ao IMT, a terceira entidade com a qual a DGRDN se relaciona neste processo, o último lote de faturas foi entregue por esta à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional no dia 21 de março, pelo que serão regularizadas em breve, após validação. Trata-se de um processo moroso devido à necessidade de verificação legal de processos e faturas que nem sempre apresentaram todos os requisitos exigidos para a validação das mesmas".

O Passe de Antigo Combatente está em vigor desde novembro de 2021.