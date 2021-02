Advogado diz que pai de Valentina "não é um assassino". Julgamento arranca esta quarta-feira

© Pixabay

Está agendado para esta quarta-feira, pelas 9h30 horas, no Tribunal de Leiria, o início do julgamento do pai e da madrasta de Valentina, a criança de 9 anos morta em maio do ano passado, em Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche.

Ouvido pela TSF, o advogado Roberto Rosendo, que representa Sandro Bernardo, diz que não existiu intenção de matar e que não vai aceitar, sem recorrer, uma eventual condenação pela pena máxima.

Sandro Bernardo, 33 anos, pretende apresentar em tribunal a respetiva versão sobre o que aconteceu na casa da famílias.

"Estou certo de que ele vai falar", adianta Roberto Rosendo, que acrescenta: "O Sandro não é um assassino. Não tem aquela capacidade de matar. Ele não tem dentro da personalidade dele a vontade de matar, não teve a intenção de matar. Algo correu mal, ele mesmo já falou isso no processo. Ele admite que podia ter agido de outro jeito".

Na opinião do advogado, há pressupostos do crime de homicídio qualificado que não se verificam: "Não teve interesses de ordem financeira, não teve um motivo fútil, não quis satisfazer contactos de natureza sexual, muito pelo contrário, ele queria resolver o problema. E também a frieza de ânimo, porque o problema não foi a frieza de ânimo. Ele não premeditou".

Sandro Bernardo e Márcia Monteiro são acusados pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e simulação de sinais de perigo. O pai responde também pelo crime de violência doméstica.

Segundo a Acusação, Valentina foi agredida repetidamente pelo pai e morreu devido a uma contusão cerebral com hemorragia. O casal deixou a criança a agonizar no sofá da sala, sem a socorrer. Quando regressou a casa e verificou que estava morta, escondeu o cadáver numa zona florestal.