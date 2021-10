Pais já podem entrar nas creches para ir levar e buscar crianças

Lisboa, 10/09/2020 - Creche CAI Vale Fundão e os desafios durante a pandemia, Largo Vitoriano Braga em Marvila. (André Luís Alves / Global Imagens ) © André Luís Alves / Global Imag

Os pais e encarregados de educação já podem entrar nas instalações de creches e amas para ir deixar e buscar os filhos. A medida consta da atualização, publicada esta quarta-feira, da orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) quanto aos cuidados a ter com a pandemia nas creches, creches familiares e amas.

Este acesso deve, contudo, ser feito mantendo sempre o distanciamento físico e com a recomendação da utilização de máscara.

"No acesso às instalações do encarregado de educação ou pessoa por ele designado na entrega/receção da criança ou de outras pessoas devidamente habilitadas (ex. fornecedores de bens e serviços), deverá respeitar-se o distanciamento físico, evitar-se aglomerados e está recomendada a utilização de máscara facial", lê-se na orientação divulgada, esta manhã, pela DGS.

A Direção-Geral da Saúde reconhece, apesar de tudo, que, há uma maior dificuldade em aderir às medidas preventivas contra a Covid-19 por parte das crianças do grupo etário que frequenta este tipo de instituições, pelo que continua a existir "potencial de transmissibilidade de SARS-CoV-2 nestes locais". Por este motivo, sublinha, na orientação, que devem continuar a ser "devidamente implementadas medidas de prevenção e controlo de infeção."

