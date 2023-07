Pais que perderam filhos pedem fim do prazo para pedir apoio psicológico, o regresso de Pedro Nuno e outros destaques TSF

© Henriques da Cunha/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pela lei do luto parental, que concede aos pais que perderam um filho cinco dias para solicitar ajuda psicológica nos centros de saúde, apoio esse que deverá ser assegurado findo esse prazo.

Na ordem do dia está também a descriminalização de drogas sintéticas, que vai estar em debate no Parlamento, através de iniciativas legislativas do PS e do PSD, que visam equiparar as novas substâncias psicoativas às drogas clássicas, permitindo a posse de pequenas quantidades para consumo.

Esta terça-feira marca o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento, como deputado. Ao fim de seis meses fora da atividade política regular, depois da saída do Governo, o ex-ministro regressa ao local por onde passou nas últimas semanas, por duas vezes, para ser ouvido sobre a polémica indemnização a Alexandra Reis que ditou a sua demissão.

Na Chechénia, a jornalista russa Elena Milachina do jornal independente Novaya Gazeta foi hospitalizada depois de ter sido violentamente espancada.

Destaque ainda para a comunidade cigana em Portugal, que vai ser alvo de um estudo inédito. Francisco Assis, presidente do CES, diz que vai resultar num retrato socioeconómico inexistente em Portugal. Os resultados vão ser conhecidos dentro de dois anos.

O céu esteve mais brilhante na última noite e a culpa foi da primeira superlua do ano. Veja as imagens.