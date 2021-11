Países Baixos voltam ao confinamento, Temido admite "todos os cenários" e outros destaques TSF

© Rob Engelaar/ANP/AFP

O confinamento está de volta aos Países Baixos. Com uma média de 16 mil casos diários e 82,4% da população com mais de 12 anos completamente vacinada, o país vai fechar-se parcialmente por três semanas.

Em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, já fez saber que todos os cenários estão "em aberto".

O mais recente relatório das linhas vermelhas da Covid-19 revela que o país pode voltar a cruzar os valores-limite da pandemia daqui a 15 ou 30 dias.

Foi há 21 anos que um acidente na construção do túnel do metropolitano no Terreiro do Paço, em Lisboa, fez derrapar as obras. Um abatimento do piso entre o torreão nascente do Terreiro do Paço e o rio Tejo e a entrada de água e lama na zona de construção pararam por completo os trabalhos e obrigaram uma equipa de mergulhadores a trabalhar sob condições extremas. Agora, as imagens da operação estão prestes a vir a público.

Uma troca acesa de argumentos, esta manhã, no Parlamento, acabou com o CDS a acusar o PAN de estar "totalmente separado do mundo" por comparar os direitos dos animais aos direitos das mulheres.

No mundo da política, o Presidente da República admitiu que pode não exigir acordos para governar o país se, em janeiro, nenhum dos partidos sair das eleições com uma maioria parlamentar.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, em Paris, ser preciso que "com a Covid não percamos a inteligência" sobre o futuro das regras orçamentais na União Europeia.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, revelou que a TAP tem neste momento receitas "acima do que estava previsto" no plano de reestruturação.

A Fenprof calcula que a greve desta sexta-feira encerrou 95% das escolas e terá sido a paralisação da Administração Pública que encerrou um maior número de estabelecimentos de ensino.

De onde saem os maquinistas e engenheiros mecânicos navais do futuro? É em Paço de Arcos que tudo acontece. A TSF foi conhecer o Instituto de Tecnologias Náuticas, uma das poucas escolas profissionais em território português que tem como missão formar os profissionais do mar.