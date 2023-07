Paleontólogos portugueses descobrem fóssil raro de antepassado dos pinheiros no Buçaco

© Tony Dias/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Tukayana com Rui Oliveira Costa 27 Julho, 2023 • 22:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois paleontólogos portugueses descobriram um fóssil raro de uma planta com 300 milhões de anos que é antepassado das coníferas, ou seja, dos pinheiros, das sequoias e de tantas outras árvores atuais.

Encontrar raízes é normal. Descobrir folhas é vulgar. Achar o tronco e o caule de uma planta é habitual, mas encontrar os órgãos reprodutores de uma árvore extinta há milhões e milhões de anos já não é comum.

Ouça as declarações de Pedro Correia à TSF 00:00 00:00

"Nós encontramos as folhas, as partes das raízes, de alguns caules, mas os órgãos reprodutores são muito difíceis de serem preservados, também devido ao ambiente em que essas plantas estavam inseridas na época, há cerca de 300 milhões de anos, e ela corresponde a uma nova espécie que não tinha sido descrito para a ciência", explica à TSF Pedro Correia, do Centro de Geociências do Departamento das Ciências da Terra da Universidade de Coimbra.

Este antepassado de plantas como os pinheiros vivia em ambientes tropicais: "Era uma planta que já estava adaptada a um clima seco, porque essa planta foi fossilizada no intervalo de tempo em que houve uma importante mudança climática, de um período mais húmido para um período mais seco. Isso acontece durante a formação daquele grande supercontinente Pangeia, há cerca de 300 milhões de anos, numa época em que a primitiva Ibéria estava numa região tropical, perto da linha equatorial."

O fóssil pertence a uma nova espécie: Florinantus Bussacensis. O nome não surge ao acaso e pode vir a aparecer mais vezes nos manuais da paleontologia botânica.

"Deriva do nome da bacia do Buçaco. A descoberta deste fóssil abre quase uma caixa de Pandora, porque o Buçaco é enorme potencial. Muito provavelmente pode fornecer-nos outros fósseis outros espécimes em que possamos compreender um pouco mais", conta.

Pedro Correia diz que era uma árvore de até 40 metros que se reproduzia pelo pólen, mas não tinha flor. E esse é outro mistério, o de como apareceram as flores, que pode vir a ter contributos saídos do Buçaco.