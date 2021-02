PAN, Verdes e PCP apresentam propostas para reduzir impacto das embalagens secundárias

"A prevenção de resíduos tem sido uma etapa bastante secundarizada" © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 18 Fevereiro, 2021 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As embalagens dentro de embalagens comercializadas nos supermercados e as embalagens que não são recicladas e acabam em aterros ou incineradas são os principais focos das propostas avançadas pelos Verdes, PAN e PCP para dar um novo impulso à reciclagem.

Os Verdes lembram que as metas estabelecidas "não têm sido atingidas" e que "a prevenção de resíduos tem sido uma etapa bastante secundarizada nas políticas de gestão de resíduos".

No diploma do PEV, sublinha-se que qualquer cidadão "paga e transporta consigo, sem pedir embalagens que depois acabam no lixo". São embalagens secundárias "impostas" ao consumidor e nem o facto de serem eventualmente taxadas produz efeito porque, como lembra o PCP, "o facto de se pagar para poluir não vai resolver o problema da enorme dificuldade de eliminação e (biodegradação) destes produtos".

Ouça a explicação da jornalista Judith Menezes e Sousa. 00:00 00:00

O PCP propõe que "as embalagens devem assumir formato que corresponda ao menor volume e peso necessários para garantir a qualidade, a conservação e o transporte dos produtos embalados, e devem ser constituídas pela menor quantidade de material possível".

Já o PAN sugere alterações nas especificações técnicas para aumentar a taxa de reciclabilidade. O partido lembra que, em Portugal, "apenas 63% dos materiais separados foram efetivamente reciclados". Por exemplo, as embalagens de iogurtes ou os pacotes de batatas fritas que são separados são considerados refugo e acabam depositados em aterros ou incinerados.

Sem apresentarem diplomas, o PS recomendam ao Governo que adote as medidas necessárias com vista ao reforço da recolha seletiva em Portugal, aplicando por exemplo, princípio do poluidor-pagador, e o Bloco sugere a aplicação de mecanismos para uma reduzir resíduos sólidos urbanos.