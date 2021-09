Pandemia afetou saúde mental de 60% das crianças e jovens em instituições

Durante a pandemia, mais de 450 jovens tiveram de receber acompanhamento psicológico ou pedopsiquiátrico © EPA

A pandemia atingiu a saúde mental de 60% das crianças e jovens que se encontram institucionalizados. Os adolescentes foram os mais afetados. Alguns precisaram mesmo de ser medicados.

Os dados constam do relatório Casa, relativo a 2020. Trata-se de um relatório do Instituto da Segurança Social que traça o retrato das crianças e jovens que estão à guarda do Estado.

O documento mostra ainda que os riscos da pandemia pesaram na decisão de retirar às famílias 276 crianças. Das mais de duas mil crianças e jovens que no ano passado foram retirados às famílias, 276 estavam em maior risco devido ao confinamento. Com as escolas fechadas e as famílias isoladas, o risco aumentou para estas crianças que foram transferidas para instituições de acolhimento.

O relatório Casa revela que a pandemia também afetou a saúde mental de 60% das crianças e jovens que estavam institucionalizados. Sentimentos como ansiedade, tristeza e isolamento afetaram sobretudo os adolescentes entre os 12 e 14 anos. O relatório sublinha que estas crianças e jovens já se encontram automaticamente mais vulneráveis por estarem em situação de acolhimento.

Durante a pandemia, mais de 450 jovens tiveram de receber acompanhamento psicológico ou pedopsiquiátrico, e 150 foram mesmo medicados.

A pandemia dificultou também os processos de adoção. Mais de 500 menores ficaram à espera de serem adotados, e 179 a aguardar por famílias, porque a adoção já tinha sido decretada pelos tribunais. Outros 355 continuaram à espera da decisão dos juízes.

O relatório indica que, em 2020, 2022 crianças e jovens entraram numa instituição, na maior parte dos casos devido a situações de negligência. Muitos estavam sozinhos, entregues a si próprios ou com irmãos também crianças, por largos períodos de tempo. Em 4% dos casos, as crianças e jovens eram vítimas de maus tratos físicos.

O Relatório Casa é entregue na Assembleia da República esta quinta-feira.

