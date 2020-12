Pandemia cancela "bananeiro" em Braga

© Liliana Costa/TSF

Por Liliana Costa 24 Dezembro, 2020 • 08:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Braga, a tradição do "bananeiro", que junta milhares de pessoas na Rua do Souto nas horas que antecedem a ceia de Natal, vai ser este ano interrompida. A casa que deu origem ao ritual de comer uma banana acompanhada de um copo de moscatel vai encerrar às 13 horas no dia 24 de dezembro para evitar ajuntamentos.

Na Rua do Souto, há pelo menos três décadas que o Natal começa à porta da Casa das Bananas, no que começou por ser uma pequena celebração entre "amigos dos filhos dos proprietários", acompanhada pelo produto da casa, bananas, regada com Moscatel de Setúbal, numa "combinação perfeita", assegura Maria Rio. O ritual foi passando de "boca em boca", "um amigo trouxe outro amigo, até atingir o "mar de gente" em que está transformado.

Ouça aqui a reportagem TSF em Braga 00:00 00:00

"Banana e moscatel só mesmo no bananeiro", atira António Norberto, que recusa levar os produtos para fazer o "bananeiro" em casa, conformado com a necessidade de evitar ajuntamentos na rua em plena pandemia. O mais provável é que noutros anos já se tenha cruzado com Fátima Barroso que também costuma ir ao "bananeiro" para desejar boas festas aos amigos antes de se retirar para casa. "É muito divertido, podermos estar com os amigos numa época que se resume mais à família", justifica, revelando que os filhos também já se juntaram a esta celebração popular. "Bem, eles comem as bananas e nós ficamos com o Moscatel", esclarece, assegurando que para o ano hão de retomar este hábito.

Este ano, por força das atuais circunstâncias, a gerência da Casa das Bananas decidiu encerrar o estabelecimento às 13 horas do dia 24 de dezembro, para prevenir eventuais ajuntamentos.

"Não temos como controlar as pessoas na rua e cá dentro só é permitida a presença de 5 pessoas. Mas vamos trabalhar durante toda a manhã, os clientes podem levar para casa a garrafa do Moscatel de Setúbal e as bananas que oferecemos os copinhos da coleção", revela Maria Rio, da Casa das Bananas, apelando ao estrito cumprimento das regras de segurança.