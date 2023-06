Pandemia contribuiu para "agravamento dos padrões de consumo" de álcool de tabaco

© Brandon Bell/Getty Images via AFP

O consumo de tabaco e álcool aumentou nos últimos cinco anos em Portugal, em parte graças à alteração de hábitos durante a pandemia, considera o diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), João Goulão.

"No contexto da pandemia, assistiu-se a um agravamento dos padrões de consumo, um abuso de bebidas alcoólicas, sobretudo durante o período de confinamento, que de alguma forma foi incorporado depois no nos hábitos das pessoas e persiste até agora", nota João Goulão, em declarações à TSF.

Quanto à prevalência do consumo de tabaco em Portugal - que, segundo o V Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 2022, aumentou de 48,8% para 51% entre 2017 e 2022 - pode estar relacionada com "novas formas apelativas de apresentação dos produtos tabaco", nota, especialmente entre os mais jovens.

O diretor do SICAD acredita que a nova lei do tabaco "poderá conduzir a uma redução deste consumo", mas defende sobretudo o "aumento da capacidade de resposta em termos de tratamento".

As medidas necessárias para inverter este cenário passam também pelo esforço "para reorganização das estruturas que lidam com estes comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente no âmbito do Ministério da Saúde", defende.

Parte dos inquiridos no estudo da SICAD admitiram estar viciados de jogos online. "Também aqui o período da pandemia ter tido um impacto significativo nos hábitos dos portugueses", nota João Goulão.

"Houve um recurso um muito significativo à utilização das plataformas de Internet e aumento do número de horas passado em frente a ecrãs" que será, "eventualmente, uma decorrência desse período difícil que vivemos", e que "tenderá para algum equilíbrio no futuro", aponta.