Pandemia "em fase de expansão", o último eclipse lunar do ano e outros destaques TSF

© AFP

Por TSF 19 Novembro, 2021 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Especialistas de várias áreas da saúde e políticos voltam a reunir-se nesta sexta-feira para avaliar a evolução da pandemia da Covid-19, numa altura em que se regista um aumento de infeções em Portugal e na Europa.

O matemático Carlos Antunes considera que a pandemia em Portugal ainda está em fase de expansão exponencial, mas, com os alertas veiculados na comunicação social, a população tende a ser mais cautelosa, o que pode conduzir a um ponto de inflexão. Carlos Antunes baseia-se, "não numa folha Excel, mas em muitas folhas Excel", muitos indicadores e muitos dados, tantos que o "o Excel já nem consegue sequer ler" tamanha quantidade, para concluir que o país ainda está a registar um aumento exponencial do número de casos de Covid-19 em todas as regiões e transversal a todas as faixas etárias. No entanto, há sinais de que Portugal pode estar prestes a entrar num cenário mais favorável.

A Covid-19 apresenta características sazonais, com duas ondas anuais no inverno e no verão, estando a começar agora a vaga do inverno do próximo ano, afirmou à Lusa o especialista Henrique Barros. "Temos dois anos de infeção. Isso já nos permite perceber que a infeção tem uma característica sazonal. Na realidade, tivemos duas ondas no primeiro ano, a de inverno e de verão, e tivemos duas ondas neste ano. Agora irá começar a onda do inverno do próximo ano", adiantou o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

"Quando o PSD tiver um líder carismático, o Chega desaparece." São palavras de Álvaro Beleza que considera que o povo português é "moderado" e, por isso, quando o PSD tiver um líder carismático, o Chega desaparecerá. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, o dirigente do PS diz acreditar que "a direita é mais napoleónica e, portanto, vive de líderes carismáticos", dando o exemplo do antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva.

Foi imposto à população austríaca, incluindo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, um confinamento a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de novembro. A decisão foi tomada dada a intensidade do ressurgimento da pandemia no país, de acordo com o chanceler, Alexander Schallenberg.

A incidência de casos de Covid-19 na Alemanha registou um novo máximo em 12 dias consecutivos, numa altura em que o país se prepara para aumentar a pressão sobre os não vacinados. A incidência acumulada a sete dias, que tem registado números recordes há 12 dias, atingiu um novo pico, com 340,7 novas infeções de coronavírus por cem mil habitantes, perante 336,9 na quinta-feira e 263,7 há uma semana. Há um mês o valor não ultrapassava os 75,1.

A violência doméstica matou 19 pessoas nos primeiros nove meses do ano, mas levou também mais de 31 mil a serem atendidas e outras duas mil a serem acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Em declarações à agência Lusa, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade revelou que até ao final do mês de setembro 19 pessoas foram mortas em contexto de violência doméstica, 14 mulheres e cinco homens.

Acontece esta sexta-feira, 19 de novembro, o último eclipse lunar e único parcial deste ano. Em Portugal, só será visível nos Açores, onde a "Lua permanecerá na umbra durante 1 hora e 11 minutos até o seu ocaso". Veja as imagens.